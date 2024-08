Es ist der Albtraum eines jeden Hausbesitzers, wenn sich Unbekannte zutritt zum Eigenheim verschaffen wollen. Nun ist ein Einfamilienhaus in Burg ins Visier genommen worden.

Einbrecher nehmen Einfamilienhaus in Burg ins Visier - Polizei sucht nach Zeugen

Einbrecher haben versucht, in ein Eigenheim in Burg einzubrechen.

Burg - Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus an der Fichtestraße einzubrechen. Wie die Polizei vom Revier im Jerichower Land informiert, ist im Zeitraum vom 28. August 2024, etwa 6.45 Uhr, bis 30. August 2024, kurz nach 0 Uhr, versucht worden, gewaltsam in das Haus einzudringen.

Dabei sei zwar die Tür beschädigt worden, die Täter seien aber nicht erfolgreich gewesen. Spuren wurden gesichert und Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich im Polizeirevier.

Welche Hinweise die Polizei für Hausbesitzer hat

Das Polizeirevier Jerichower Land bittet, wachsam zu sein und verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen, unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit, der Polizei zu melden und nicht selbst aktiv zu werden. Darüber hinaus bietet die Polizei weiterhin kostenlose und neutrale Beratungen zum mechanischen und elektronischen Einbruchschutz an.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder via E-Mail an za.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de