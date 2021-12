Einbrecher ruinieren Weihnachten in Burg: PlayStation, Fernseher und Handy weg

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am 1. Weihnachtsfeiertag Zugang zu einer Wohnung in Burg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Burg (vs) - Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Samstag, den 25. Dezember, über eine offenstehende Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Burg Zugang zu einer anderen Wohnung im Erdgeschoss. Es wurden diverse elektronische Geräte wie eine PlayStation 4 inklusive der Controller sowie ein Fernseher und ein Smartphone entwendet. Der entstandene Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannten Täter ein.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.