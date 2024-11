Diebstahl im Jerichower Land Fensterscheibe eingeschlagen: Unbekannte Täter brechen in Biederitzer NP-Markt ein

In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in den NP-Markt in Biederitz eingebrochen. Dort klauten sie Tabakwaren und Musikgeräte. Insgesamt richteten sie einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich an.