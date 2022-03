Einbruch in Burger Fahrradgeschäft: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Unbekannte Täter sind in ein Fahrradgeschäft in Burg eingestiegen. Der Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro, so die Polizei.

In Burg sind unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft eingestiegen.

Burg (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 15, März gegen 21 Uhr bis zum 16. März gegen 9.40 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Schartauer Straße in Burg. Hier wurde durch den oder die Täter eine Zugangstür gewaltsam geöffnet und in der Folge die Räumlichkeiten betreten.

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen wurden insgesamt fünf E- Bikes entwendet. Der Schaden beträgt über 10.000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Polizei sicherte Spuren und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land persönlich oder unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.