Einbruch in Handyladen in Burg: Handy, Ladegeräte und Geld geklaut

In Burg wurde eingebrochen. Betroffen ist ein Handyladen in der Zibbeklebener Straße.

In Burg wurde in einen Handyladen eingebrochen.

Burg (vs) - In der Zeit vom 3. Novemeber, 15.00 Uhr, bis zum 4. November, 7.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Handyladen im Bereich des Einkaufszentrums Zibbeklebener Straße in Burg.

Dazu wurde mittels Pflastersteinen die Eingangstür des Ladens eingeschlagen und dieser anschließend betreten. Im Voraus wurde, die außen angebrachte Alarmanlage abgeschlagen und entwendet. Im Laden wurde noch die Tür zum Lager aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Ladegeräte, Kleingeld und zwei gebrauchte Mobiltelefone entwendet.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände an die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu richten.