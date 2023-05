Die fette Beute blieb für die Einbrecher auf dem Sportplatz in Heyrothsberge wohl aus. Das fanden sie anstelle des erhofften Diebesguts.

Einbruch in Sportler-Gaststätte im Jerichower Land: Das konnten die Diebe klauen

Unbekannte sind am Wochenende in eine Sportler-Gaststätte bei Biederitz eingebrochen.

Biederitz - Zu einem Einbruch kam es Sonntagabend auf dem Sportplatz in Heyrothsberge. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen unbekannte Täter mit Gewalt in die Gaststätte auf dem Sportplatz eingebrochen sein. So sollen die Einbrecher ein Fenstergitter auf der Rückseite des Hauses zerschnitten haben, um dann das Fenster einzuschlagen.

In der Gaststätte sollen es die Täter auf den Tresen abgesehen haben, heißt es von den Beamten. Dort sollen in erster Linie Getränke gestohlen worden sein. Bei dem Einbruch entstand in Summe mehr Sachschaden als gestohlen wurde.