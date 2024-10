In der Nacht von Montag zu Dienstag sind unbekannte Täter in ein Optikergeschäft in Burg eingebrochen. Zutritt verschafften sie sich mit einem Gullideckel. Im Anschluss ließen sie eine unbekannte Anzahl Brillen mitgehen.

Burg. - Zwei unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr in ein Optikergeschäft in der Schartauer Straße in Burg eingebrochen.

Laut Polizei warfen die Täter erst mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe ein, ehe sie anschließend im Geschäft eine unbekannte Anzahl an Brillen klauten. Nach der Tat flüchteten die Täter mit Fahrrädern in Richtung Bahnhof, heißt es weiter.

Die genaue Schadenshöhe sei noch nicht bekannt und ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, erklärt die Polizei weiter.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/9200 aufzunehmen.