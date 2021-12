Einbruch und Diebstahl in Burg: Schaden im vierstelligen Bereich

In Burg wurde eingebrochen. Es wurden mehrere elektronische Geräte gestohlen.

In Burg wurden mehrere Elektro-Gegenstände bei einem Einbruch geklaut.

Burg (vs) - Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Büros im Südring in Burg ein, indem sie die Zugangstür aufhebelten.

Auf der Suche nach geeignetem Diebesgut wurden am 20. oder 21. Dezember offensichtlich alle Räume begangen und Schränke durchwühlt. In der Folge entwendeten der oder die Täter mehrere Mobiltelefone, einen Laptop sowie ein Schlüsselbund und entfernten sich im Anschluss unerkannt vom Tatort, so die Beamten.

Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und Fotoaufnahmen gefertigt. Der entstandene Schaden liegt nach gegenwärtigen Angaben im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.