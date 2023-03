Familie will Wahrheit: Oma hält zu falschem Enkel - und verliert zehntausende Euro

Burg (vs) - Eine 86 Jahre alte Seniorin vereinbart Stillschweigen mit ihrem Enkel. Er steckt in Schwierigkeiten, hatte einen Unfall. Seine Oma lässt ihn nicht hängen und gibt ihm das Geld für die Beseitigung des Schadens. Als die Familie davon erfährt, ist sie entsetzt. Denn mit ihrem Enkel hat die Rentnerin aus dem Jerichower Land offenbar nie über einen Unfall gesprochen.

Die Frau wurde bereits am Freitag Opfer eines Enkeltricks, so die Polizei, bei dem sie einen fünfstelligen Euro-Betrag verloren habe. Was war geschehen?

Oma und Enkel: Rentnerin Opfer eines Tricks

Die Frau soll Freitagvormittag von ihrem vermeintlichen Enkel angerufen worden sein, mit der Bitte um Geld, da er einen Unfall gebaut und das andere Fahrzeug einen Totalschaden habe. Um dieses Fahrzeug reparieren zu lassen, benötige er mehrere zehntausend Euro. Die Frau soll ihrem „Enkel“ den besprochenen Geldbetrag zugesagt haben. Der „Enkel“ soll „seiner Oma“ erklärt haben, dass am Nachmittag eine andere Person als er das Geld abholen würde, sie diesem aber vertrauen könne.

Mittags soll dann das Geld abgeholt worden sein, wobei es sich bei dem Kurier um einen Mann mit südländischem Phänotyp gehandelt haben soll. Da „Oma und Enkel“ Stillschweigen verabredet haben sollen, habe die Rentnerin anderen Familienangehörigen zunächst nichts von dem Vorfall erzählt.

Nur durch offensives Nachfragen scheint am Wochenende herausgekommen zu sein, dass die 86-Jährige Opfer eines Betruges geworden wurde.