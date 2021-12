Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti in Burg

Burg (vs) - In der Tatzeit am 30. November von 14.50 Uhr bis 21.40 Uhr haben unbekannte Täter eine Hauswand auf der Berliner Promenade in Burg mit silberner Farbe besprüht. Das Graffiti hat die Größe von 100 mal 70 Zentimetern

Durch die eingesetzten Polizeibeamten erfolgten eine fotografische Sicherung und eine Anzeige wurde aufgenommen.

"Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu möglichen Tätern machen", fragt die Polizei in einer Pressemitteilung. Hinweise erbitten die Beamten unter der Telefonnummer 03921/920-0.