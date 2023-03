Am 15. März 2023 haben Polizeibeamte kurz vor 23 Uhr in Burg bei Magdeburg einen Autofahrer gestoppt, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Burg - vs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizei in Burg (Jerichower Land) in der Mühlenstraße am 15. März 2023 einen 38-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war in einem Mercedes unterwegs, als er kurz vor 23 Uhr gestoppt wurde. Bei der Überprüfung der Personalien fiel auf, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt.

Und das schon sei Jahren, wie er gegenüber der Polizei angegeben haben soll. Aus beruflichen Gründen sei er jedoch auf das Fahrzeug angewiesen und würde daher täglich fahren. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.