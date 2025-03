Nackte Tatsachen am beliebten AWG-See: Die Polizei sucht nach einem Mann, der im Bereich von Gommern und Plötzky als Exhibitionist in Erscheinung getreten ist.

Gommern - Sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, als Entblößer in Erscheinung getreten und Frauen belästigt. Ein Mann ist am AWG-See im Bereich von Gommern und Plötzky aufgefallen. Es liegt eine Anzeige vor.

Was war passiert? Am Montag, 10. März 2025, ist am beliebten See gegen 14.15 Uhr ein Mann unangenehm aufgefallen. Laut Polizei soll er sich im Genitalbereich berührt und zwei vorbeilaufende Frauen - 48 und 71 Jahre alt - belästigt haben. Dabei handelt es sich um strafbare Handlungen.

Polizei schließt nicht aus, dass der Mann mehrfach als Exhibitionist aufgetreten ist

Wenige Minuten zuvor soll er mit seinem Fahrrad an den Geschädigten vorbeigefahren und dann auf sie gewartet haben, dass die Frauen an ihm vorbeigehen würden, heißt es weiter in einer Mitteilung.

Folgende Beschreibung des Täters liegt vor:

· Körpergröße: 1,70 bis 1,75 Meter groß

· etwa 50 Jahre alt

· kurze dunkelblonde Haare

· hellblaue Jeans, Sweatshirt in roter Farbe und hellgraues Basecap

Polizei bittet im Fall des Entblößers vom AWG-See bei Gommern um Zeugenhinweise

Auch wenn dem Polizeirevier Jerichower Land keine weiteren Sachverhalte im Zusammenhang bekannt sind, weil diese gegebenenfalls aus Scham nicht zur Anzeige gebracht wurden, ist es aktuell nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem Mann um einen Mehrfachtäter handelt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können bzw. andere sachdienliche Informationen haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer (03921) 92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de aufzunehmen.