Ein Rollstuhlfahrer ist in Burg (Jerichower Land) aus der 3. Etage eines Hauses gerettet worden. Der Fahrstuhl war defekt - nicht das erste Mal.

Fahrstuhl defekt: Feuerwehr in Burg bei Magdeburg lässt für Rollstuhlfahrer die Muskeln spielen

Burg - Ein Rollstuhlfahrer ist am 27. September 2023 in Burg (Jerichower Land) von der freiwilligen Feuerwehr aus einer misslichen Lage befreit worden. An der Bahnhofstraße kam es dabei zu einem Wiedersehen mit den Einsatzkräften.

Gleicher Mann, gleiche Stelle, gleiches Problem

Zu einer Personenrettung sind sie kurz nach 17 Uhr gerufen worden: Der Rollstuhlfahrer musste aus der 3. Etage eines Hauses transportiert werden. Der Fahrstuhl war defekt, wie es von der Feuerwehr heißt. Mit einer Schwerlasttrage wurde der Mann und anschließend sein Elektrorollstuhl schließlich über das Treppenhaus aus dem Haus gebracht – mit Muskelkraft und Überlegung.

Kurios: Vor einiger Zeit ist dem gleichen Rollstuhlfahrer an gleicher Stelle auf gleiche Weise geholfen worden. Ein Erinnerungsfoto rundete das zugegebenermaßen ungewollte Wiedersehen ab.

In der Nacht zuvor galt es für die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte im Stadtgebiet eine Ölspur zu beseitigen. Und am Montag blieb eine Person mit einem Fahrstuhl stecken. Bislang stehen in diesem Jahr für die Burger Feuerwehr 178 Einsätze zu Buche.