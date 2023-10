Ein Familienstreit in Burg (Jerichower Land) hat zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Polizei musste eingreifen und wurde bespuckt und getreten.

Familienstreit in Burg bei Magdeburg eskaliert: Tritte und Spucke gegen Polizei

Die Polizei vom Revier im Jerichower Land ist in Burg zu einem Familienstreit gerufen worden. Sie wurde dann selbst zur Zielscheibe.

Burg - Ein Familienstreit ist am Abend vom 3. Oktober 2023 in Burg (Jerichower Land) eskaliert. Gegen 22.30 Uhr soll es laut Mitteilung der Polizei an der Scheunenstraße zunächst zu einer verbalen, dann zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein, woraufhin eine Zeugin die Polizei verständigt haben soll.

Beamte rückten auch an. Ein 43-jähriger Mann hat während der polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand geleistet und nach einem der eingesetzten Polizeibeamten gespuckt und getreten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,27 Promille.