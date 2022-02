Ferchland: Kupferkabel im Solarpark gestohlen

Unbekannte Täter haben am 31. Januar in Ferchland Kupferkabel aus dem Solarpark gestohlen.

Im Solarpark in Ferchland ereignete sich einen Diebstahl von Kupferkabel. Die Täter sind bisher unbekannt.

Ferchland (vs) - Ein 40-jähriger Mitarbeiter der betroffenen Solarfirma schilderte der Polizei, dass unbekannte Täter zwischen Sonntagnacht und Montagnachmittag, 1. Februar in den Solarpark in Ferchland eingebrochen sind.

Gewaltsam sollen sie zwei Zäune der Anlage geöffnet haben, um anschließend Kupferkabel zu stehlen. Die Polizei hat bereits die Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen, heißt es von Seiten der Beamten in einer Pressemitteilung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03921/920-0 zu melden.