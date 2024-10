In der Gommeraner Ortschaft Dornburg hat ein Auto in Brand gestanden. Zehn Feuerwehrkameraden waren vor Ort im Einsatz.

Dornburg. - Große Aufregung am Dienstagmorgen an der Kreisstraße 1237 in Gommern: Wie die Polizei mitteilte, stand dort gegen 10 Uhr ein Auto in Flammen.

Demnach wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Jerichower Land über den Vollbrand eines Pkw in der Gommeraner Ortschaft Dornburg informiert.

Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, war die Feuerwehr bereits vor Ort und hatte schon mit den Löscharbeiten begonnen.

Die Feuerwehr konnte den Brand des Pkw der Marke Skoda vollständig löschen. Durch die Feuerwehr wurde bekannt, dass der Brand an dem Fahrzeug vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht wurde.

Die Polizei sicherte Spuren, nahm eine Brandanzeige auf und stellte den Pkw zur Begutachtung sicher. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Dannigkow, Leitzkau und Dornburg mit vier Fahrzeugen und zehn Kameraden vor Ort.