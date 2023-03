In der Albert-Einstein-Grundschule in Burg ist am 23. März ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Feuer in der Albert-Einstein-Grundschule in Burg.

Burg - In der Grundschule "Albert Einstein" in Burg hat es am Donnerstag, 23. März, gebrannt. Es kam in den Mittagsstunden zu einem Feuerwehreinsatz.

Nach ersten Informationen ist im Keramikraum in der zweiten Etage des Schulgebäudes an der Kirchhofstraße 3 ein Feuer ausgebrochen. Plötzlich sei Qualm aufgetreten, heißt es vor Ort. Mittlerweile sei alles wieder gelöscht und sicher.

Die Schüler wurden zweitweise evakuiert, durften ihre Sachen holen und befinden sich nun auf dem Weg nach Hause. Die Ursache ist bisweilen unklar.