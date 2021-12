Fußgänger in Burg von Auto angefahren

Burg (vs) - Bei einem Unfall in Burg wurde am Freitag (10. Dezember) ein Fußgänger verletzt. Ein Autofahrer hatte einen 71-jährigen Mann in der Dunkelheit übersehen.

Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer (31) mit seinem VW gegen 16.30 Uhr auf der Koloniestraße in Richtung Parchauer Chaussee unterwegs. Dort überquerte der Fußgänger die Straße. Der VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der 71-Jährige stürzte und erlitt Prellungen sowie Schürfwunden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung ins Krankenhaus nach Burg.