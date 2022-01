Gefällt und verstümmelt: Unbekannte wüten im Jerichower Land an alten Bäumen

Vier Bäume haben Unbekannte in Hohenwarthe, einem Ortsteil von Möser, im Jerichower Land ins Visier genommen. Zwei Bäume sind bereits gefällt, zwei weitere nicht mehr zu retten.

Unbekannte haben in Möser im Jerichower Land die Nährstoffzufuhr von zwei Bäumen unterbrochen. Zwei weitere Laubbäume wurden gefällt. Foto:

Möser (vs) - Viele Jahre brauchen Bäume, um so groß zu werden, wie die vier Bäume, wegen deren Entnahme und Verstümmelung die Polizei gerufen wurde. Die nicht genehmigte Fällung tragen nun die Beamten in die Öffentlichkeit.

Demnach stünden zwei weitere Laubbäume, neben den zwei bereits gefällten, zwar noch. Die Schäden an ihnen sollen jedoch so erheblich sein, dass auch sie nicht lange überleben werden. Der Grund: Die Zerstörungswut der Unbekannten richtete sich auf die Baumkronen. Diese wurden entfernt. Außerdem wurde die lebensnotwendige Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen unterbrochen, indem im Zwieselbereich die Rinde durchtrennt wurde.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei in Burg oder andere Polizeidienststellen nehmen unter der Rufnummer 03921-9200 Hinweise, die Täter oder ihre Fahrzeuge betreffend, entgegen.