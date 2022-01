Gommern: Fahrer will trotz geschlossener Schranken über Bahnschienen fahren - Beinahe-Unfall und verspätete Züge

In Gommern kam es an einem Bahnübergang beinahe zu einem Unfall.

Gommern (vs) - Der 42-jährige Fahrer eines VW Crafter befuhr am 18. Januar gegen 6.17 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Zerbster Chaussee in Gommern. Die Lichtzeichenanlage des dortigen Bahnüberganges leuchtete rot, die Schranken gingen herunter, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Fahrer versuchte noch den Bahnübergang mit seinem Fahrzeug zu überqueren. Dieses gelang dem Betroffenen nicht, sodass dieser zwischen den Schranken auf den Bahngleisen stehen bleiben musste. Der Bahnwächter bemerkte dieses und stellte sofort den Zugverkehr ein. Von den eingesetzten Polizeibeamten wurde eine Anzeige aufgenommen.

Durch diesen Vorfall am Morgen hatten sieben Züge Verspätung, die gesamte Verspätungszeit von allen Zügen betrug 170 Minuten.