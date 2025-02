Schock für einen Autobesitzer in Lostau: Am Wochenende ist sein Mercedes GLE abgebrannt. Auch ein großer Einsatz der Feuerwehr konnte den SUV nicht retten.

Großeinsatz für die Feuerwehr: Teurer Mercedes SUV brennt in Lostau ab

Beim Wagen, der in Lostau abgebrannt ist, handelt es sich um einen GLE-Modell von Mercedes.

Lostau - Am späten Abend vom 9. Februar 2025 ist in Lostau (Jerichower Land) ein Mercedes GLE in Flammen aufgegangen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Die freiwillige Feuerwehr rückte kurz vor 23 Uhr zum Einsatzort an der Lindenstraße aus, konnte den Wagen aber nicht mehr retten. Das Fahrzeug sei komplett abgebrannt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach Brand stellt Polizei in Lostau den Mercedes GLE sicher

Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Während der Löscharbeiten war die Lindenstraße auf Höhe der Lungenklinik für etwa 50 Minuten komplett gesperrt. Die Polizei hat Zeugen befragt und Spuren gesichert. Der Mercedes ist sichergestellt worden.

Für sachdienliche Hinweise ist die Polizei unter der Telefonnummer (03921) 92 00 und per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.