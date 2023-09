Burg/Genthin - Mit einem Großaufgebot sind am 13. und 14. September 2023 Fahrzeuge an mehreren Stellen im Jerichower Land kontrolliert worden. Mit Erfolg, wie die Bilanz zeigt. Insgesamt wurden 174 Verkehrsverstöße von der Polizei geahndet, wie es in einer Mitteilung heißt.

Darunter seien 62 Geschwindigkeitsverstöße, Verstöße gegen die Ladungssicherung und Anschnallpflicht sowie verschiedene Verstöße gegen Sozialvorschriften – gemeint sind Lenk- und Ruhezeiten – gewesen. Etwa 3.000 Fahrzeuge wurden bei der Großkontrolle unter anderem in Burg und Genthin sowie den Ortschaften Niegripp, Ferchland, Möser, Biederitz, Lostau und Nielebock erfasst.

Großaufgebot von Polizei, Zoll und Ordnungsamt

Schwerpunkt der Kontrollen bildeten Geschwindigkeitskontrollen, die Überprüfung der Ladungssicherung und die Einhaltung von speziellen Vorschriften für Lkw-Fahrer. Die Großkontrolle ist vom Ministerium für Inneres und Sport vorgegeben, so der Hintergrund. Involviert waren Polizeikräfte des örtlich zuständigen Polizeireviers, des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion Stendal, der Landesbereitschaftspolizei unter Beteiligung des Zolls sowie Mitarbeiter vom Ordnungsamt der Stadt Burg, die gemeinsam an verschiedenen Orten im gesamten Landkreis die Kontrollen vorgenommen haben.

Da die Einhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit eine zentrale Aufgabe der Polizei darstellt, werden Kontrollen dieser Art auch weiterhin forciert, heißt es abschließend.