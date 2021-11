Hakenkreuze in Heyrothsberge gefunden: Polizei ermittelt

Hakenkreuze wurden in Heyrothsberge gefunden, so die Polizei.

Heyrothsberge (vs) - Durch Polizeibeamte des Polizeireviers Jerichower Land konnten am 7. November an der der Laderampe eines ehemaligen Einkaufsmarktes in der Berliner Straße in Burg zwei mittels Sprühfarbe aufgetragene Hakenkreuze festgestellt werden.

Die Hakenkreuze in den Abmaßen von 42 x 50 sowie 40 x 30 Zentimeter wurden durch die Beamten fotografisch gesichert und im Anschluss unkenntlich gemacht. Der polizeiliche Staatsschutz hat im vorliegen Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.