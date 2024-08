Möckern - Sie sollen sich zunächst Zugang zum Objekt verschafft und es dann mit rechten Schriftzügen beschmiert haben: Die Polizei vom Revier im Jerichower Land ermittelt gegen unbekannte Täter, die in Möckern ein leerstehendes Haus ins Visier genommen haben.

Schrank mit rechtem Symbol versehen und gut sichtbar positioniert

Laut einer Mitteilung sollen sie in der Zeit von Sonntag, 18. August 2024, bis Dienstag, 20. August 2024, am Pabsdorfer Weg aktiv gewesen sein. An der Fassade finden sich Hakenkreuze sowie Schriftzüge mit Nazi-Bezug wieder. Außerdem wurde ein etwa 80 mal 80 Zentimeter großes Hakenkreuz auf einen Schrank gemalt und dieser vor ein Fenster gestellt, so dass man es von außen gut sehen konnte.

Zeugen, die Hinweise zu Personen auf dem Grundstück geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/92 00 oder per E-Mail unter levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.