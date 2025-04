Der feierliche Akt der Vereidigung von 120 Frauen und Männer in Burg wird von einem rechten Zwischenfall überschattet: Es geht um den Hitlergruß und Sieg-heil-Parolen, die es bei der Nationalhymne gegeben hat.

Hitlergruß und Sieg-heil-Rufe: Zwischenfall überschattet Gelöbnis der Bundeswehr in Burg

Während des Abspielens der Nationalhymne kam es während des Gelöbnisses im Goethepark in Burg zu einem Zwischenfall.

Burg/mp. - Etwa 120 jungen Frauen und Männer sind am Donnerstag, 24. April 2025, in Burg vereidigt und den in den Dienst der Bundeswehr aufgenommen worden. Das feierliche Gelöbnis, das im Goethepark abgehalten wurde, wird von einem Zwischenfall überschattet.

Oft gelesen: Notarzteinsatz führt zum abrupten Ende im Prozess um getöteten Syrer in Burg.

Wie nun bekannt wurde, ist während des Abspielens der deutschen Nationalhymne durch das Heeresmusikkorps Hannover von drei Personen der Hitlergruß gezeigt worden. Laut Polizei soll auch „Sieg heil“ skandiert worden sein.

Hitlergruß beim Gelöbnis der Bundeswehr in Burg: Rechte Parolen sind strafbar

Die Tatverdächtigen im Alter von 65, 35 und 30 Jahren sind durch Beamte der Polizei des Platzes verwiesen worden. Strafanzeigen sowie Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden eingeleitet.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, so ein Hinweis.