Illegale Probefahrt in Möckern/Krüssau: Ohne Kennzeichentafeln im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs

Krüssau (vs) - Ein Zeuge meldete der Polizei im Jerichower Land am Sonntag gegen 16.30 Uhr einen VW Golf Variant, der ohne Kennzeichentafeln im öffentlichen Verkehrsraum in Krüssau bewegt wurde. Das Auto konnte über mehrere Abzweigungen bis in die Ortslage Dretzel verfolgt werden, wo er auf dem rückwärtigen Teil eines Wohngrundstückes abgestellt aufgefunden wurde, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Insassen mehr im Fahrzeug. Nur wenige Minuten nach Eintreffen der Polizei stellten sich insgesamt vier männliche Personen, alle im Alter zwischen 18 und 24 Jahre. Gegenüber den Beamten gaben Sie an, den VW gemeinsam erworben zu haben. Zudem machten sie eine Probefahrt.

Als verantwortlicher Fahrzeugführer gab sich ein 24-Jähriger gegenüber den Polizeibeamten zu erkennen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung eingeleitet.