Jerichower Land: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag (11. Juni) aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der K 1003 in Richtung Krüssau abgekommen. Dabei verletzte er sich schwer.

Krüssau (vs) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag (11. Juni) gegen 16.30 Uhr auf der K 1003 in Richtung Krüssau (Ortsteil von Möckern) gekommen.

Wie aus der Mitteilung des Jerichower Land hervorgeht, kam ein 41-jähriger Motorradfahrer hier von der Fahrbahn ab und auf dem angrenzenden Grünstreifen zu Fall.

Beim Sturz verletzte sich der Motorradfahrer an der Schulter und an den Rippen, sodass er schwerverletzt ins Krankenhaus nach Burg verbracht werden musste. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss gab es nicht.