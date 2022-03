Jerichower Land: Polizei meldet zwei besonders schwere Diebstähle

Gommern/Möckern (vs) - Zu einem Einbruchsdiebstahl auf dem Betriebsgelände einer Firma in Möckern/Stegelitz kam es in der Nacht vom 6. auf den 7. März. Hierbei verschafften sich der oder die Täter durch Übersteigen der Umzäunung widerrechtlich Zutritt auf das Gelände, so die Polizei. Im weiteren Verlauf wurden die Scheibe der Fahrertür eines auf dem Gelände abgestellten Mercedes-Transporters mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren die Zulassungsbescheinigung Teil I sowie eine Tankkarte entwendet.

Der Diebstahl wurde durch Mitarbeiter der Firma am 7. März festgestellt und gegenüber der Polizei zur Anzeige gebracht. Die entwendeten Gegenstände wurden durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben.

Die zweite Tat: Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Sonntag,6. März, auf Montag in ein Hotel in der Salzstraße in Gommern eingebrochen. Der oder die Täter brachen im Inneren des Hotels gewaltsam mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einem aufgebrochenen Büro wurden in der Folge die Einnahmen der letzten Tage in Höhe von mehreren tausend Euro aus sowie ein Tresor entwendet.

Dieses konnte im Rahmen der Absuche in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. Die vor Ort eingesetzten Beamten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl im besonders schweren Fall ein.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.