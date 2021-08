Jerichower Land: Unbekannte stehlen Radlader und Traktor 

Loburg (vs) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Donnerstag (26. August) auf Freitag (27. August) Zutritt zum Gelände eines landwirtschaftlichen Unternehmens in der Lindauer Straße in Loburg (Ortsteil von Möckern) verschafft.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, wurden aus einer Scheune ein roter Radlader von „Schäffer“ und ein grüner Traktor der Marke „John Deere“ mit Anhänger (Futtermischwagen) gestohlen.

Im Vorfeld kam es augenscheinlich zu einem Einbruch in der Firmenzentrale des Unternehmens, wobei Schlüssel entwendet wurden. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren und ermittelt nun.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.