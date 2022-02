Möckern/Tryppehna (vs) - Einen traurigen Funde machte ein Spaziergänger am Sonnabend (12. Februar) am Rand eines ländlichen Weges zwischen Möckern und Tryppehna. In einem Müllsack fand der Mann (53) die Kadaver zweier toter Katzen.

Wie die Polizei berichtete, meldete sich der Spaziergänger gegen 18.10 Uhr bei den Beamten. Die Ordnungshüter beauftragten schließlich den städtischen Bauhof mit der "ordnungsgemäßen Entsorgung der Kadaver".

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wer etwas zu dem Fall an dem Feldweg beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter Telefon 03921/9200 zu melden.