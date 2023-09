Das Polizeirevier Jerichower Land in Burg ist am Montag, 18. September, in einem bestimmten Zeitraum nicht per Telefon oder E-Mail erreichbar. Wir zeigen, was Sie dazu wissen müssen.

Kein Telefon bei Polizei in Burg: Darauf müssen sich Anwohner am Montag einstellen

Am Montag, 18. September, ist die Polizei Jerichower Land in Burg in einem bestimmten Zeitraum weder telefonisch noch per Mail erreichbar. Wir zeigen, was Sie dazu wissen müssen. Symbolbild:

Burg (vs) - Das Polizeirevier Jerichower Land soll am Montag in einem bestimmten Zeitraum nicht telefonisch erreichbar sein. Dafür bitte die Polizei in einer Mitteilung um Verständnis.

Demnach seien geplante technischen Installationsarbeiten der Grund dafür, dass das Polizeirevier am Montag, 18. September, ab 12 Uhr weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar sei. Die Arbeiten sollen voraussichtlich etwa eine Stunde andauern, heißt es. Der Dienstbetrieb der Polizeidienststelle sei in dieser Zeit aber gewährleistet.

Die Bevölkerung werde gebeten, im Bedarfsfall die Dienststelle in Burg persönlich aufzusuchen oder telefonisch das Revierkommissariat in Genthin unter der Telefonnummer 03933-9550 zu kontaktieren. In dringenden Fällen werde geraten, den Notruf der Polizei 110 zu wählen.