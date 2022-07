25-Jähriger Imbissbesitzer wird von Gästen mit Glasflasche in Loburg verletzt

Loburg (vs) - Drei bislang unbekannte Männer haben am Freitag (22. Juli) gegen 21. 30 den Imbiss am Markt in Loburg betreten. Aufgrund eines Streitgesprächs untereinander, bat der Imbissbetreiber die angetrunkenen Männer um Ruhe, heißt es in der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land.

Schließlich eskalierte die Situation, wobei der 25-Jährige mit einer zerbrochenen Glasflasche verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter, um kurze Zeit später zurückzukehren und die Fensterscheibe sowie ein Werbeplakat des Imbisses zu beschädigen.

Die Täterschaft konnte von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer: 03921/920 291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.