Körperverletzung in Burg: 16-Jährige im Beisein der Tochter von 14-Jährigem geschlagen

Ein Streit unter Teenagern endete in Burg laut Polizei mit einer vorsätzlichen einfachen Körperverletzung.

Ein 14-Jähriger hat in Burg seine 16-Jährige Bekannte im Beisein ihrer Tochter geschlagen.

Burg (vs) - Im Beisein der noch jungen Tochter wurde eine 16-Jährige am 31. Januar um 16.00 Uhr in der Burger Bahnhofstraße geschlagen. Sie war mit ihrer Tochter im Kinderwagen spazieren gegangen.

Laut Polizeibericht ging die 16-Jährige die Bahnhofstraße entlang in Richtung Bahnhof, als sich ihr plötzlich ein 14-jähriger Bekannter von hinten näherte und sie beschimpfte.

Es kam zum Streit und der junge Mann schlug sie mit der linken Hand ins Gesicht und packte sie am Hals. Als ihre Mutter kam, ließ der junge Mann von ihr ab und ging weg. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.