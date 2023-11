Freitagabend wird die Feuerwehr nach Gommern in den Schwarzen Weg gerufen. Hier steht ein leerstehendes Gebäude. 50 Feuerwehrleute löschen bis in die Nachtstunden.

Leerstehendes Gebäude in Gommern brennt nieder

Bis in die Nachtstunden sind die Feuerwehrleute am Freitag mit dem Löschen des leerstehenden Gebäudes beschäftigt.

Gommern. - Direkt neben der Bahnstrecke Magdeburg-Dessau steht am Freitagabend ein mehrgeschossiges Gebäude im Gommeraner Schwarzen Weg in Brand. „Um 18.15 Uhr ging der Alarm mit dem Einsatzbefehl, dass es eine unbekannte Rauchentwicklung im Bereich des Schwarzen Weges geben würde, bei uns ein“, sagt Steven Vonend, Gommeraner Ortswehrleiter und Einsatzleiter an der Brandstelle.

Direkt bei der Anfahrt zum Einsatzort bestätigte sich jedoch, dass es sich um ein Gebäude handelt, das in Vollbrand steht. „Damit wurde die Alarmkette erhöht, um weitere Kräfte anzufordern und genügend Personal da zu haben", äußert sich Steven Vonend weiter.

Kontrolliertes Löschen und Abbrennen

Neben der Ortswehr Gommern sind auch die Wehren Dannigkow und Wahlitz alarmiert worden. Vehlitz wurde zur Unterstützung der Wasserversorgung nachgeordert. „Wir haben auf dieser Seite der Bahnlinie nur eine Leitung. Um von der anderen Seite Wasser zu holen, hätten wir die Bahnstrecke sperren müssen. Es ist eine Abwägungssache: Da das Gebäude vor einigen Jahren schon einmal gebrannt hat und schon stark beschädigt ist, wird es nun ein kontrolliertes Löschen und Abbrennen werden", erläutert Einsatzleiter Steven Vonend.

Insgesamt waren gut 50 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr vor Ort, um den Brand zu löschen, was bis in die Nachtstunden andauerte.