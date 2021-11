Magdeburger von der Polizei erwischt: Mit fast zwei Promille in Burg unterwegs

Ein Magdeburger wurde in Burg von der Polizei am Steuer erwischt, obwohl er große Mengen an Alkohol getrunken hatte.

Burg (vs) - Durch eine Zeugin wurde die Polizei im Jerichower Land über einen in Schlangenlinien fahrenden Mercedes in Kenntnis gesetzt. Dieser befuhr zu dieser Zeit die B1 aus Reesen kommend in Richtung Burg.

Des Weiteren schilderte die Zeugin, dass sie der Fahrzeugführer gefährlich überholt und dabei geschnitten habe, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Um eine Kollision zu verhindern mussten sie und der Gegenverkehr stark abbremsen und ausweichen. An der Kreuzung Conrad- Tack- Ring/ Magdeburger Chaussee wurde das Fahrzeug durch die eingesetzten Beamten festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein bei dem Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,95 Promille. Gegen den 59-jährigen Magdeburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Darüber hinaus wurden ihm die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.