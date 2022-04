Massives Unfallgeschehen auf A2 bei Burg führt zu Sperrungen und Staus

Gleich zweimal innerhalb von einer halben Stunde kam es auf der A2 bei Burg in der Börde zu Karambolagen, in denen mehrere Autos und Laster zusammengeschoben wurden. Es gab mehrere Schwerverletzte.

Die Fahrerin eines Audi hat auf der A2 bei Burg in der Börde das Ende eines Staus übersehen. Foto:

A2/Burg (vs) - Gleich zwei Unfälle haben den Verkehr auf der A2 bei Burg zum Erliegen gebracht. Dies teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Der erste schwere Verkehrsunfall mit drei Autos ereignete sich am Mittwochmittag. Drei Menschen kamen mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser, einer von ihnen mit dem Rettungshubschrauber. Grund hierfür war, dass eine 34-jährige Fahrerin das Stauende vor einer Baustelle zu spät sah, in einen vor ihr verkehrsbedingt langsam fahrenden VW auffuhr und diesen wiederum auf ein drittes Auto.

Der Fahrer und der Beifahrer des VW wurden durch den Zusammenstoß schwer und die Unfallverursacherin leicht verletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 65.000 Euro. Die Fahrbahn musste zwischen den Anschlussstellen Burg-Zentrum und Burg-Ost für eine Stunde voll gesperrt werden, bevor der nachfolgende Verkehr über den linken Fahrstreifen der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

EIn Laster-Fahrer erkannte zu spät die Verzögerung durch eine Baustelle bei Burg in der Börde und fuhr auf andere Lkw's auf der A2 auf. Foto: Polizei

Doch nicht genug: Nur eine halbe Stunde später ereignete sich ein gleichartiger Unfall und zwei Kilometer weiter auf der Gegenfahrbahn der A2.

Auf Höhe der Anschlussstelle Burg-Ost erkannte ein polnischer Laster-Fahrer das dortige Stauende vor einer Baustelle zu spät und schob drei weitere bereits haltende Lastkraftwagen ineinander. Der 65-Jährige wurden schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zwei beteiligte Laster waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 95.000 Euro. Die Fahrtrichtung Hannover musste ab der Anschlussstelle Burg-Ost gesperrt werden.