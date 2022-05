Mehrere Brände auf A2: Renault brennt an Grenze zu Brandenburg vollständig aus

Nachdem am Sonnabendmorgen ein Laster mit Rapsölladung ausbrannte und zu einem Stauchaos auf der A2 führte, fing auch ein Auto in kurzer Entfernung Feuer. Dies führte zu einer Vollsperrung auf der Autobahn.

Theeßen (vs) - Nachdem erst kurz zuvor ein polnischer Rapsöl-Transport auf der A2 an der Grenze zu Brandenburg in Flammen aufgegangen ist, kam es am Sonnabendvormittag nur wenig davon entfernt noch einmal zu einem Brand. Dies teilt die zuständige Polizeidienststelle mit.

Demnach brannte um 10:51 Uhr kurz vor der oben beschriebenen Einsatzstelle ein weiteres Auto vollständig aus. Ein 78-jähriger Pole konnten seinen Renault noch rechtzeitig auf den Standstreifen lenken bevor dieser in Flammen aufging. Der Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Auch hier musste die Autobahn 2 für die Löscharbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.