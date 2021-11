Mehrere Einbrüche in Burg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Gleich mehrfach wurde in Burg in den vergangenen Tagen eingebrochen. Wer hat Beobachtungen im Zeitraum rund um das Wochenende am 30. und 31. Oktober gemacht, fragt die Polizei.

Burg (vs) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 1. November, hebelten unbekannte Täter die Heckklappe eines in der Nordstraße in Burg abgeparkten Mitsubishi Pickup auf und entwendeten aus diesem einen Akkuschrauber, einen Handschrauber sowie einen Ratschenkasten. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Ein weiterer Einbruch geschah zuvor in der Nacht vom Freitag auf Samstag, 30. Oktober. Auf unbekannte Art und Weise verschafften Täter sich Zutritt auf das rund 40 Hektar große Gelände nahe Brehm, Hausnummer 4.

Dort brachen sie gewaltsam in einen der beiden auf dem Gelände befindlichen Sendemasten ein. Aus diesem entwendeten der oder die Täter hochwertige Mess- und Sendetechnik, eine Bohrmaschine sowie mehrere Gleichrichtermodule. Die entwendeten Gerätschaften wurden durch die Kriminalpolizei zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Stehlschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen mit mehreren tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände in beiden Fällen an die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu richten.