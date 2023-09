Rechte Schmierereien sind in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) aufgetaucht. An verschiedenen Stellen wurden Hakenkreuze mit schwarzer Farbe aufgetragen.

Die Polizei in Burg ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Orrganisationen: Rechte Schmierereien waren im Stadtgebiet aufgetaucht.

Burg - mp

Ob Dummheit, Provokation oder politische Überzeugung der Grund sind, ist offen. Fest steht, dass am 1. und 2. September 2023 mehrere Hakenkreuze im Stadtgebiet von Burg (Jerichower Land) aufgetaucht sind. Am 1. September 2023 haben Beamte zunächst gegen 9 Uhr im Goethepark zwei der Nazi-Symbole festgestellt. Sie seien unkenntlich gemacht und ein Strafverfahren eingeleitet worden – wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Gleiches gilt für ein Hakenkreuz, das nur etwa eine Stunde später am Conrad-Tack-Ring an einer Fensterscheibe entdeckt wurde.

Es wurde ebenfalls mit schwarzem Faserstift aufgetragen. Am Sonnabendnachmittag an der Gorkistraße ist die Schmiererei am Philipp-Müller-Denkmal festgestellt worden. Auch hier wurde das Symbol unkenntlich gemacht und ein Verfahren eingeleitet.