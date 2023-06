Bei einem schweren Lkw-Unfall sind auf der Autobahn A2 bei Burg vom Berliner Ring in Richtung Magdeburg vier Lkw verunglückt. Ein Mann starb bei der Karambolage, ein weiterer wurde leicht verletzt. Eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn ist eingerichtet.

Tödlicher Unfall auf A2 bei Burg: Vollsperrung und Stau bis in Nachmittagsstunden erwartet

Vollsperrung nach tödlichem Unfall: Auf der Autobahn A2 bei Burg sind in Richtung Hannover vier Lkw in einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten verwickelt worden. Symbolbild:

A2/Burg (vs) - Zu einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A2 bei Burg gekommen. Deswegen ist die Autobahn in der betroffenen Richtung bis auf Weiteres voll gesperrt. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Auch interessant: Unfall auf der A2 - Sperrung und Stau zwischen Magdeburg und Lostau

Demnach übersah ein 28-jähriger Lkw-Fahrer das Stauende an der Großbaustelle bei Burg und schob drei haltende Lkw ineinander. Sein 44-jähriger Beifahrer erlag offenbar noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer selbst sei aber unverletzt geblieben. Ein weiterer 35-jähriger Lkw-Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten, heißt es.

Der mit 20 Tonnen Brennholzpaletten beladene LKW des 28-Jährigen war anscheinend stark beschädigt und musste mit zwei weiteren beteiligten Lkw abgeschleppt werden.

Es soll ein Schaden von 148.000 Euro bei dem Unfall entstanden sein.

Lesen Sie auch: Nach schwerem Unfall - A2 bei Burg bis Donnerstagabend einseitig gesperrt

Die Fahrtrichtung Hannover der A 2 wurde ab der Anschlussstelle Theeßen voll gesperrt werden. Eine Ableitung des nachfolgenden Verkehrs erfolgt aktuell durch die zuständige Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Theeßen. Die Sperrung bleibt bis zur Beendigung der laufenden Aufräum- und Bergungsarbeiten noch bis in die späten Nachmittagsstunden bestehen.