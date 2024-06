Ein Unfall in Burg (Jerichower Land) gibt der Polizei Rätsel auf: An der Kreuzung Conrad-Tack-Ring/Zerbster Chaussee ist ein Motorrad abgebrannt und der Fahrer abgehauen.

Burg - Was war denn da los? Am 31. Mai 2024 ist kurz vor 19 Uhr an der Kreuzung Conrad-Tack-Ring/Zerbster Chaussee (B1/B246) ein Motorrad abgebrannt. Nun beschäftigt die Polizei die Frage, ob es illegal auf der Straße bewegt wurde. Was war passiert?

Motorrad geht an Ampel in Flammen auf

Nach Auskunft einer Polizeisprecherin habe ein Motorradfahrer an der Ampelkreuzung halten müssen. Dabei habe sein Gefährt Feuer gefangen. Einsatzkräfte der Burger Feuerwehr waren schnell vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Fahrer hatte sich derweil nicht nur schnell vom brennenden Motorrad, sondern auch gänzlich vom Brandort entfernt, wie es weiter heißt. Offen sei, warum.

Wohl aus gutem Grund. Denn es wurde festgestellt, dass das Motorrad ohne ein amtliches Kennzeichen bewegt wurde. „Es besteht der Verdacht des Fahrens ohne Pflichtversicherung“, so die Sprecherin. Der Fahrzeugführer ist noch unbekannt. Die Ermittlungen – zur Brandursache und zum Besitzverhältnis – laufen. Vor Ort sind Spuren gesichert worden.