Möckern: Einbruch in Werkstatt - mehrere Gegenstände gestohlen

Möckern (vs) - Ein 37-jähriger Mitarbeiter des Autocenters teilt den eingesetzten Polizeibeamten mit, dass in der Tatzeit vom 15. Januar gegen 19 Uhr bis zum 18. Januar gegen 12.20 Uhr in ein Büro und eine Werkstatt in Möckern eingebrochen wurde.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufbohren des Schließzylinders Zutritt in das Büro und Werkstatt, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Entwendet wurde ein Kompressor, drei Werkzeugkoffer, eine Werkzeugkiste und ein Akkuschrauber.

Von der Polizei wurden Spuren gesichert und Strafanzeige aufgenommen.