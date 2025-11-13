Suche nach Eigentümer in Burg Polizei stellt schwarz-roten Motorroller sicher - Wem gehört er? (Fotos im Text)
In Burg sucht die Polizei derzeit nach dem Eigentümer eines sichergestellten Motorrollers.
13.11.2025, 14:38
Burg. - Bereits am 16. Oktober hatten Polizisten in der Blumenstraße in Burg einen Motorroller der Marke Sanyang sichergestellt. Bisher konnte der Eigentümer nicht ermittelt werden, so die Polizei.
(Foto: Polizei)
(Foto: Polizei)
Wer erkennt die Motorroller wieder und/oder kann Angaben zum Eigentümer machen?
Hinweise dazu nimmt die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/92000 entgegen.