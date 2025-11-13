In Burg sucht die Polizei derzeit nach dem Eigentümer eines sichergestellten Motorrollers.

Polizei stellt schwarz-roten Motorroller sicher - Wem gehört er? (Fotos im Text)

Die Polizei im Jerichower Land sucht den Eigentümer eines Motorrollers.

Burg. - Bereits am 16. Oktober hatten Polizisten in der Blumenstraße in Burg einen Motorroller der Marke Sanyang sichergestellt. Bisher konnte der Eigentümer nicht ermittelt werden, so die Polizei.

Dieser Motorroller wurde durch die Polizei in Burg sichergestellt. (Foto: Polizei)

Wer erkennt diesen Motorroller wieder? (Foto: Polizei)

Wer erkennt die Motorroller wieder und/oder kann Angaben zum Eigentümer machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/92000 entgegen.