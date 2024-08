Ein Mann muss sich in Burg (Jerichower Land) wegen Beleidigung und Angriff auf Polizeibeamte verantworten. Alles fing mit einem nackten Hinterteil an.

Nacktes Hinterteil vor dem Polizeirevier: Pöbler greift nachts in Burg Beamte an

Burg - Was war denn da los? Zuerst soll er vor dem Polizeirevier sein nacktes Hinterteil präsentiert und dann randaliert haben. In der Nacht zum Sonntag, 11. August 2024, ist ein Mann vor dem Polizeirevier in Burg (Jerichower Land) auffällig geworden.

Kurz nach Mitternacht sei er mit nackten Tatsachen aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung. Da Beamte vermutet hätten, dass der Mann vor dem Eingang sein Geschäft habe verrichten wollen, hätten sie dies unterbinden wollen.

Mann wird ruhiggestellt - Polizist verletzt sich

Der Mann jedoch trat mit einer Freundin den Weg zum Bahnhof an und soll aus der Ferne einige Beleidigungen gegen die Polizisten von sich gegeben haben. Dann kam es zu einer Konfrontation und einem Platzverweis, dem der Mann aber nicht nachkam. Nachdem er weggeschoben worden sei, hätte der Mann plötzlich angegriffen. Bei einer Abwehr der Polizei kam er zu Fall.

Nach einer kurzen Beruhigung startete das Spiel aus Beleidigung und Angriff abermals. Der Mann wurde wieder zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei verletzte sich einer der Polizisten leicht. Der Beschuldigte erhielt mehrere Anzeigen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.