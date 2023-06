Burg - Am Morgen vom 22. Juni 2023 ist in Burg (Jerichower Land) in der Magdeburger Chaussee ein Opel-Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden, der keine Fahrerlaubnis hat. Eine Streife der Polizei hat außerdem festgestellt, dass der 33-Jährige unter Einfluss von Drogen seinen Wagen gelenkt hat. Ein entsprechender Test schlug positiv an, so eine Mitteilung.

Obendrein fiel den Beamten auf, dass das Kennzeichen des Wagens gestohlen war. Im Opel wurde außerdem bei einer Durchsuchung ein Dolch gefunden und sichergestellt. Der Mann muss sich nun auf mehrere Verfahren einstellen.