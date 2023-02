Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurden Adidas-Sportschuhe von einem Lkw auf einem Parkplatz an der A2 geklaut.

Theeßen (vs) - Auf dem Autohof Theeßen an der A 2 öffneten in der Nacht zum Dienstag, 1. Februar, Unbekannte die Plane eines polnischen Lkw und entwendeten eine größere Stückzahl an Sportbekleidung.

Nachdem die Täter erst dreimal die Plane auftrennten, um sich einen Überblick über die Ladung zu verschaffen, entluden sie mehrere Kartons mit Sportschuhen der Marke Adidas, so die Polizei.

Als der Fahrer am Dienstagmorgen seine Fahrt fortsetzen wollte, bemerkte er den Diebstahl und meldete ihn bei der Polizei. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 60.000 Euro.

Durch die Polizei wurden am Tatort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.