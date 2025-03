Eine 82-jährige Frau ist in Burg von einem Mann mit einem Hammer bedroht worden. Der Verdächtige konnte durch die Polizei gestellt werden.

Mann bedroht 82-Jährige in Burg mit einem Hammer

Burg. - Ein Mann ist am Montag, 24. März, in Burg mit einem Hammer umhergeirrt und hat eine 82-jährige Frau in der Lüdersdorfer Straße bedroht.

Wie die Polizei mitteilt, konnten Beamte den 30-Jährigen auf einem Fahrrad fahrend auf der Magdeburger Straße stellen. Dabei hielt er einen Hammer in der Hand und fuchtelte damit herum.

Der Mann wurde von den Polizisten angehalten und aufgefordert, den Hammer abzulegen. Er kam der Aufforderung nach.

Aufgrund der labilen Verfassung wurde er einem Notarzt vorgestellt, der veranlasste, dass der Mann in eine Fachklinik gebracht wurde.