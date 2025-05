Mit dem Versprechen auf 1,7 Millionen Euro lockten Betrüger einen Senior in Gommern in die Falle. Er zahlte in mehreren Etappen insgesamt 1.625 Euro – doch die Erbschaft blieb aus.

Gommern. - Ein 80-jähriger Mann aus Gommern ist laut Angaben der Polizei im April Opfer eines Erbschaftsbetrugs geworden.

Am 1. April 2025 habe der Senior eine E-Mail von einem angeblichen „Patrick Conolly“ erhalten, in der ihm eine Erbschaft über 1.700.000 Euro in Aussicht gestellt worden sei. Wie die Polizei mitteilt, ist die Auszahlung an die Bedingung geknüpft gewesen, zunächst 300 Euro zu überweisen. Der Mann habe das Geld überwiesen, jedoch sei keine Auszahlung erfolgt.

Wenig später habe er eine weitere E-Mail erhalten, mit der Aufforderung, erneut 325 Euro zu zahlen. Die Polizei erklärte, dass der Geschädigte auch diese Summe gutgläubig überwies. Doch auch nach dieser Zahlung sei keine Erbschaft erfolgt.

Am 30. April 2025 sei schließlich eine dritte Nachricht eingegangen, in der der Senior aufgefordert worden sei, 1.000 Euro zu überweisen.

Nachdem auch dieses Geld nicht zum Erfolg geführt habe, habe sich der Mann schließlich an die Polizei gewandt. Insgesamt entstand dem 80-Jährigen ein finanzieller Schaden von 1.625 Euro entstanden, so die Polizei.