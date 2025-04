Mit einer in Möckern gestohlenen Geldkarte hat ein unbekannter Täter in Gommern einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers abgehoben. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Nach Diebstahl in Möckern

In Gommern wurde mit einer gestohlenen Geldkarte Bargeld abgehoben.

Möckern/Gommern. - Der Kundin eines Discounters ist am 14. November 2024 beim Einkaufen in Möckern (Landkreis Jerichower Land) die Geldbörse gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hat der vermeintliche Täter mit der gestohlenen Geldkarte der 66-jährigen Frau bei der Volksbank Jerichower Land in Gommern eine Stunde später Geldbeträge im mittleren vierstelligen Bereich abgehoben. Dabei konnte der Täter gefilmt werden.

Beim Geldhaben in Gommern konnte der vermeintliche Täter fotografiert werden. (Foto: Polizei)

Wer erkennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter 03921/9200 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.

Die Polizei bittet um Mithilfe.