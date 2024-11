Eine Frau hat bei einem Polizeieinsatz in Gommern gegenüber den Beamten den verbotenen Hitlergruß sowie die ebenso verbotene Parole "Sieg Heil" gebrüllt. Dafür erhielt sie eine Anzeige.

Vorfall in Gommern

Eine Frau hat sich in Gommern rechtsradikal und verfassungsfeindlich geäußert.

Gommern. - Die Polizei ist am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr zu einem Einsatz in die Max-Planck-Straße in Gommern gerufen worden.

Vor Ort wurden die Beamten den Angaben nach von einer Frau gestört. Die 37 Jahre alte Störerin aus Prignitz rief mehrfach die verbotene Parole "Sieg Heil" und zeigte den ebenso verbotenen Hitlergruß.

Die Polizei habe daraufhin eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angefertigt.